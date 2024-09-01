Peugeot 207i — это модернизированная версия оригинального Peugeot 207, продававшегося в России до 2011 года. Автомобиль производят в Иране.

С момента его официальной продажи в стране до 2011 года прошло много времени. Теперь автомобиль доступен с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и 2-летней гарантией. Цены начинаются от 1,75 миллиона рублей.

Хотя хетчбеки Peugeot 207i начали появляться на российском рынке еще в прошлом году, сегодня дилеры предлагают автомобили с гарантией на 2 года или 60 000 км пробега. За сумму в 1,75 миллиона рублей можно приобрести авто в таких городах, как Москва и Ростов-на-Дону.

Техника автомобилей достаточно хороша: они предлагаются в богатых комплектациях, включая климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, камеру заднего вида и медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 113 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Peugeot 207i является обновленной версией оригинального Peugeot 207, который продавался в России ранее. Производство автомобиля осуществляется в Иране.

Peugeot 207i не только возвращает историческое наследие марки, но и предлагает современные технологии и комфорт. Стильный внешний вид и продуманный интерьер делают этот хэтчбек привлекательным для широкого круга покупателей. С дополнительными функциями безопасности, такими как системы ABS и EBD, автомобиль демонстрирует высокий уровень защиты для своих пассажиров.

Кроме того, экономичность 1,6-литрового двигателя делает его отличным выбором для городских условий. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6-7 литров на 100 км, что позволяет сократить затраты на топливо при активной эксплуатации.

Дилеры также предлагают разнообразные варианты финансирования, что позволяет приобрести Peugeot 207i несколькими способами. На фоне растущего рынка автомобилей в России, появление такого предложения может привлечь не только поклонников марки, но и новых покупателей, ищущих практичный и современный хэтчбек.