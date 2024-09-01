Мужчина был освобожден под залог. Он должен предстать перед судом 10 октября. Криптоматы находятся под пристальным контролем властей Великобритании с 2022 года.

Хабибур Рахман был задержан в 2023 году во время полицейского рейда на электронику в Чатеме, графство Кент, где были конфискованы несколько криптоматов. Он стал первым в Великобритании, кому предъявили обвинения в неправомерном управлении такими устройствами.

Кроме того, полиция подозревает Рахмана в отмывании денег и мошенничестве с цифровыми активами, но он был освобожден под залог и должен явиться в суд 10 октября.

С 2022 года криптоматы находятся под пристальным контролем британских властей. Управление финансового надзора (FCA) требует от операторов зарегистрировать свои устройства или убрать их из общественного доступа, иначе владельцы столкнутся с серьезными санкциями. Это привело к значительному сокращению их числа в стране.

По данным Coin ATM Radar, в марте 2022 года в Великобритании действовал 81 криптомат, однако сейчас информация о работающих устройствах отсутствует. FCA предупреждает: использование незарегистрированных криптоматов может привести к потере денег.

Ситуация с криптоматами в Великобритании продолжает оставаться напряженной, так как власти стремятся укрепить контроль над быстро развивающимся рынком криптовалют. Критики такой политики утверждают, что чрезмерные ограничения могут подорвать инновации и снизить интерес к цифровым активам у населения. Тем не менее, сторонники регуляции напоминают о необходимости защиты потребителей от возможных финансовых потерь.

В результате действий FCA и законов, вступивших в силу в 2022 году, рынок криптоматов в стране претерпел резкое сокращение. Операторы, которые не успели адаптироваться к новым требованиям, закрыли свои устройства, что вызвало дальнейшую миграцию пользователей к менее безопасным и регулированным методам обмена цифровых валют.

Компания, представляющая интересы Рахмана, аннулировала все обвинения в его адрес, заявляя, что он всего лишь оператор технологического устройства, а не преступник. Тем не менее, предстоящий судебный процесс в октябре станет важным моментом в формулировке регулирования криптоматов в Великобритании и установит прецедент для будущих случаев.