Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Житель Лондона обвиняется в незаконном управлении криптоматами и отмывании денег
Мужчина был освобожден под залог. Он должен предстать перед судом 10 октября. Криптоматы находятся под пристальным контролем властей Великобритании с 2022 года.

Хабибур Рахман был задержан в 2023 году во время полицейского рейда на электронику в Чатеме, графство Кент, где были конфискованы несколько криптоматов. Он стал первым в Великобритании, кому предъявили обвинения в неправомерном управлении такими устройствами.

Кроме того, полиция подозревает Рахмана в отмывании денег и мошенничестве с цифровыми активами, но он был освобожден под залог и должен явиться в суд 10 октября.

С 2022 года криптоматы находятся под пристальным контролем британских властей. Управление финансового надзора (FCA) требует от операторов зарегистрировать свои устройства или убрать их из общественного доступа, иначе владельцы столкнутся с серьезными санкциями. Это привело к значительному сокращению их числа в стране. 

По данным Coin ATM Radar, в марте 2022 года в Великобритании действовал 81 криптомат, однако сейчас информация о работающих устройствах отсутствует. FCA предупреждает: использование незарегистрированных криптоматов может привести к потере денег.

Ситуация с криптоматами в Великобритании продолжает оставаться напряженной, так как власти стремятся укрепить контроль над быстро развивающимся рынком криптовалют. Критики такой политики утверждают, что чрезмерные ограничения могут подорвать инновации и снизить интерес к цифровым активам у населения. Тем не менее, сторонники регуляции напоминают о необходимости защиты потребителей от возможных финансовых потерь. 

В результате действий FCA и законов, вступивших в силу в 2022 году, рынок криптоматов в стране претерпел резкое сокращение. Операторы, которые не успели адаптироваться к новым требованиям, закрыли свои устройства, что вызвало дальнейшую миграцию пользователей к менее безопасным и регулированным методам обмена цифровых валют.

Компания, представляющая интересы Рахмана, аннулировала все обвинения в его адрес, заявляя, что он всего лишь оператор технологического устройства, а не преступник. Тем не менее, предстоящий судебный процесс в октябре станет важным моментом в формулировке регулирования криптоматов в Великобритании и установит прецедент для будущих случаев.

#великобритания #мошенничество #цифровые активы #отмывание денег #судебный процесс #криптоматы #регуляция криптовалют #coin atm radar #fca #хабибур рахман
+
Написать комментарий (0)
Фонд Strategic Global Bond от BlackRock инвестировал $1 млн в биткоин-ETF
В Китае арестовали руководителей криптоаналитического портала Feixiaohao, местного CoinGecko
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
15
Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут иметь профили "Производительность" и "Baseline"
2
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
58
Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
+
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
3
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
Детали ColorOS 15 и список поддерживаемых устройств от Oppo и OnePlus
+
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
LCI: ВСУ задействует гражданские дороги как взлётно-посадочные полосы для F-16
+
Представлен защищенный смартфон Unihertz Tank 3S с аккумулятором на 15600 мА*ч
+
За две недели Samsung продала по всему миру менее 300000 Galaxy Z Fold 6
1
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
5
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
3
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
SK hynix представила чип DRAM 6-го поколения, который потребляет на 30% меньше энергии
1
Минобороны Японии запросило самый большой в истории оборонный бюджет на 2025 финансовый год
+
Remedy объявила о партнерстве с Annapurna Interactive для создания Control 2
+

Популярные статьи

Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
2
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
12
МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
2
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
11
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
19
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
4
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2

Сейчас обсуждают

1985god
22:06
А из росии весь мир доступен.
С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
Мечта Шеншебека
22:05
Тупое, он имел в виду 8 тыщ дохлых хохлов с начала вторжения в Курскую обл., а не в колонне. Давай фото с твоими наградами и пр. достоинствами которых не было, иначе какляцкий диванный балабол. Напомн...
Российские ракетчики накрыли в Сумской области огромную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область
Dark_Cloud
22:05
По радио сказали вот прям щас
Российские ракетчики накрыли в Сумской области огромную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область
Dark_Cloud
22:03
По существу написанного комментарии будут? Где подтверждения гибели 8000 укров в данной колонне? кроме "по радио сказали"?
Российские ракетчики накрыли в Сумской области огромную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область
Dark_Cloud
22:01
Погодите только что "по радио щас сказали" было надежным источником подобные комментарии собирают кучу лайков, а возражения, что это чушь - собирают кучу дизлайков и гневные комментарии местных псевдо...
Российские ракетчики накрыли в Сумской области огромную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область
ДУ50
21:55
Почему лопастей именно три?
В Китае построена самая мощная ветроэлектростанция размером с 9 футбольных полей
l33t_h4x00r
21:49
Получается сама мачта метров 180
В Китае построена самая мощная ветроэлектростанция размером с 9 футбольных полей
Dark_Cloud
21:48
А я свое отвоевал, у меня на то соответствующие докУменты и награды имеются а вот ты, крыса, подобным можешь похвастаться? не? почему-то я так и думал и с какого хера я должен был в хохляцкой колонне...
Российские ракетчики накрыли в Сумской области огромную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область
Эдуард Кузнецов
21:38
Одно упущение, инфинити кеш это компенсирует.
Младший графический процессор будущей линейки AMD заметили в Сети — это Navi 44 XL
Робин Гудеичь
21:30
Если уж ставить какой-то сравнительный эксперимент - то нужно ограничивать карты одним потреблением, тогда хотя бы будет видно хоть какой то прогресс от архитектуры. И я бы покривил душой если бы сказ...
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем