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Финансовый портфель
В Китае арестовали руководителей криптоаналитического портала Feixiaohao, местного CoinGecko
Пока неизвестно, какие обвинения могут быть предъявлены руководителям площадки, но, как считают местные СМИ, они связаны с непосредственной деятельностью платформы.

В Китае полиция начала расследование в отношении популярного агрегатора данных о криптовалютах Feixiaohao, зачастую называемого китайским CoinGecko. На данный момент неясно, по каким конкретным статьям будут задержаны руководители площадки, однако местные СМИ предполагают, что подозрения связаны с деятельностью самого сайта.

Сообщается, что во Внутренней Монголии деятельность Feixiaohao находится под пристальным вниманием правоохранительных органов более полугода, и некоторые ключевые фигуры команды уже задержаны, после чего перестали выходить на связь.

Ранее сайт уже подвергался критике со стороны властей за возможное продвижение «серых» торговых платформ и мошеннических проектов. В частности, в ноябре 2021 года Feixiaohao активно рекламировал токен Squid, который оказался скамом.

Feixiaohao функционирует с 2017 года, предоставляя актуальные данные о различных цифровых активах и биржах. Интересно, что среди пользователей площадки не только китайцы, но и граждане других стран, включая Великобританию и США.

Несмотря на текущие обстоятельства, Feixiaohao продолжает свою работу, хотя эксперты указывают на возможное управление новым составом лиц, которые пытаются использовать старый бренд в собственных интересах.

Данная ситуация привлекла внимание не только местных, но и международных инвесторов, обеспокоенных последствиями для рынка криптовалют в Китае. Многие эксперты считают, что подобные аресты могут сигнализировать о более жестком регулировании криптоиндустрии в стране. Важно отметить, что власти Китая уже не раз возбуждали дела против платформ, которые они считают угрожающими финансовой стабильности или способствующими мошенничеству.

Сложившаяся ситуация может иметь далеко идущие последствия для других агрегаторов данных и криптовалютных проектов в Китае. Если Feixiaohao будет признан виновным в нарушении законодательства, это может стать прецедентом для дальнейших действий против аналогичных сервисов, что приведет к новому витку ужесточения контроля над крипторынком.

Помимо этого, перспективы Feixiaohao как платформы остаются под вопросом. Пользователи, ищущие надежные источники информации о криптовалютах, могут начать смещать свое внимание на зарубежные альтернативы, такие как CoinGecko или CoinMarketCap, которые могут предложить более стабильные и прозрачные услуги. Это также подчеркивает важность регулирования и надежности в сфере цифровых активов, адекватно отражающих риски для инвесторов.

#криптовалюты #мошенничество #расследование #coingecko #регулирование криптовалют #feixiaohao #внутренняя монголия #китайские биржи #международные инвесторы #токен squid
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