Ожидается, что предстоящий хардфорк Cardano значительно обновит сеть, улучшив пользовательский опыт и общую производительность.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила о временной приостановке депозитов и транзакций на блокчейне Cardano (ADA) с 1 сентября. Это связано с ожидаемым обновлением сети и хардфорком Chang.

Первоначально обновление планировалось на 27 августа, но ряд криптовалютных площадок, включая Binance, не успели подготовиться. На прошлой неделе Чарльз Хоскинсон, основатель Cardano, заявил, что хардфорк был перенесён на 1 сентября, чтобы дать трейдинговым платформам больше времени на подготовку.

"Иногда дедлайны заставляют людей осознать важность обновлений", — отметил Хоскинсон. Теперь большинство крупных бирж готовы к предстоящему обновлению, включая Binance, Binance.US, Coinbase, Bybit, KuCoin и Kraken.

Хардфорк Cardano, ожидающийся 1 сентября, обещает значительно усовершенствовать сеть, повысив пользовательский опыт и общую производительность. Хоскинсон подчеркнул, что это обновление поможет протоколу достичь полной децентрализации.

Пользователи Cardano ожидают не только улучшений в производительности сети, но и новых возможностей для разработчиков dApps. Хардфорк Chang обещает внедрить ряд новых функций, включая улучшенные механизмы смарт-контрактов и оптимизацию взаимодействия с существующими приложениями. Это может усилить привлекательность Cardano как платформы для разработчиков, что, в свою очередь, приведет к увеличению активных пользователей и проектов на блокчейне.

После завершения хардфорка специалисты предполагают рост активности на платформе, что может положительно сказаться на стоимости ADA. Трейдеры и инвесторы внимательно следят за разработками в экосистеме Cardano, ожидая, что успешное обновление откроет новые перспективы для роста токена.

Важно отметить, что приостановка операций на Binance и других биржах является стандартной практикой перед такими значительными обновлениями. Это позволяет избежать возможных рисков и обеспечить безопасность средств пользователей во время переходных процессов. Binance сообщила, что после завершения хардфорка депозиты и снятия средств будут возобновлены в кратчайшие сроки, что даст возможность трейдерам вновь начать активные операции с ADA.