В ходе предварительной продажи монета $MK привлекла свыше $10 млн.

Проект Meme Kombat ($MK) анонсировал запуск нового сезона виртуальных боёв. В ходе предварительной продажи криптовалюта $MK привлекла более $10 миллионов, а её стоимость увеличилась на 5,4% по данным CoinMarketCap с 22 по 23 августа. Разработчики сообщили, что второй сезон стартовал 28 июля.

В рамках первого сезона прошло более 20 000 сражений, и с новым сезоном этот показатель превысил 30 000. Успех проекта обусловлен новыми функциями и захватывающим игровым процессом. За прошедшую неделю в боях участвовало свыше 600 игроков, а общее количество схваток достигло 2,767.

NFT-коллекция Meme Kombat на OpenSea собрала более $100 000. Разработано 4 000 уникальных токенов, обладающих конкретными бойцами. В будущем ожидается более активная интеграция NFT в экосистему проекта.

Разработчики регулярно общаются с пользователями и делятся новостями о развитии платформы, включая обновления и новые конкурсы. Узнать подробнее о втором сезоне можно на официальном сайте Meme Kombat.

Мир NFT и криптовалют продолжает стремительно развиваться, и проект Meme Kombat ($MK) становится одним из ключевых игроков в этом пространстве. Новый сезон виртуальных боёв обещает не только продолжение захватывающих сражений, но и углубление взаимодействия между игроками и коллекционерами токенов. Разработка уникальных бойцов и их размещение в формате NFT позволяет участникам не только сражаться, но и владеть уникальными цифровыми активами, что придаёт игре дополнительную ценность.

С каждым новым сражением проект привлекает всё больше внимания, и это не случайно. Участники ценят инновации и уникальный подход к игровой механике, позволяющий создать эффект настоящего командного соревновательного духа. Появление новых функций, таких как кастомизация бойцов и различные режимы игры, способствует вовлечённости и удержанию игроков на платформе.

Постоянные обновления и конкурсы не только поддерживают интерес к игре, но и укрепляют связь с пользователями, что особенно важно в быстро меняющемся мире игр и технологий.