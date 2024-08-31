Его выпустят ограниченной партией для продажи во Франции и других европейских странах.

Марка Alpine совместно с производителем велосипедов Lapierre презентовала новый электровелосипед GLP III SE, выполненный в стилистике концептуального модели Alpine A290, который был представлен в начале лета. Эта модель будет доступна в ограниченном количестве для продаж во Франции и других европейских странах.

Велосипед получил элегантную черно-белую окраску с золотистыми акцентами и частями карбоновой рамы, оставленными без покрытия. Специальная версия также обладает увеличенной батареей и мощным электромотором, однако точные показатели максимальной скорости и дальности хода не раскрываются.

Электровелосипед укомплектован трансмиссией и тормозами от Shimano и доступен в размерах S, M, L и XL. Вес модели размером M составляет 23,5 килограмма. Заказать велосипед можно с текущего месяца, а стартовая цена составляет 10 тысяч евро.

Электрический хот-хэтч Alpine A290 был представлен в начале лета, сначала в фирменном синем цвете, а затем появилась бело-черная версия. Два электромотора развивают мощность 180 или 220 л.с. в зависимости от конфигурации. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды, с ограниченной максимальной скоростью 170 км/ч и максимальным пробегом на одной зарядке — 380 километров.



