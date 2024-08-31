Согласно дорожной карте проекта, 60% токенов получат игроки, остальные 40% будут использоваться для обеспечения ликвидности рынка, вознаграждения разработчиков, оплату партнёрских сделок и для других целей.

Аирдроп токенов Hamster Kombat назначен на 26 сентября. Разработчики увлекательной игры-кликера Hamster Kombat обнародовали для своих более чем 52 миллионов подписчиков в Telegram, что долгожданная раздача токенов HMSTR состоится в этот день.

По данным дорожной карты проекта, 60% токенов окажутся в руках игроков, в то время как оставшиеся 40% будут использованы для обеспечения ликвидности, награждения разработчиков, оплаты партнерских соглашений и других целей.

Изначально аирдроп Hamster Kombat должен был состояться в июле 2024 года, но не состоялся. Команда разработчиков объяснила задержку непредвиденными техническими трудностями.

Тем не менее, среди членов криптосообщества возникают вопросы о том, справится ли блокчейн Open Network (TON) с миллионами пользователей, претендующих на токены. В данный момент Hamster Kombat уже насчитывает более 50 миллионов участников в более чем 190 странах.

Опасения усилились после недавней приостановки работы TON на несколько часов, вскоре после запуска токена DOGS для другой мини-игры Telegram. Хотя разработчики устранили неполадки, будущее аирдропа Hamster Kombat все еще вызывает вопросы, особенно на фоне амбициозных планов команды HMSTR провести «крупнейший криптовалютный аирдроп в истории».

Тем не менее, разработчики Hamster Kombat уверяют своих подписчиков, что все необходимые меры предприняты для успешного проведения аирдропа. Команда активно работает над масштабированием инфраструктуры и тестированием возможностей блокчейна TON, чтобы избежать возможных проблем во время раздачи токенов. Они подчеркивают важность этого события не только для игроков, но и для экосистемы в целом.

Кроме того, разработчики планируют провести серию дополнительных мероприятий и акций, связанных с аирдропом, чтобы стимулировать интерес и вовлеченность пользователей. Такие инициативы должны помочь лучше подготовиться к запуску и обеспечить плавный процесс распределения токенов.

Однако это не умаляет беспокойства сообщества. Многие пользователи высказывают опасения по поводу задержек и технических сбоев, подчеркивая необходимость прозрачности со стороны команды. Важно, чтобы разработчики поддерживали диалог с участниками, предоставляя актуальную информацию о ходе подготовки и любых возникающих трудностях.