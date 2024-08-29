«Этот контракт (на обслуживание блоков АЭС "Аккую") включает техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС, возможность поставки запасных частей и разработки технологической документации на ремонт.

Государственная корпорация «Росатом» заключила контракт на техническое обслуживание строящейся АЭС с Турцией, который охватывает весь срок эксплуатации в 60 лет. Договор уже подписан. Ожидается, что запуск станции состоится в 2024 или 2025 году.

«Соглашение на обслуживание включает в себя техническую поддержку, ремонт оборудования, поставку запасных частей и создание документации для ремонта. Консультации по эксплуатации не входят в его рамки. У нас есть контракты на сроки от трех до двенадцати лет, и мы имеем опыт их продления. Долгосрочные сервисные контракты были подписаны как с турецкими партнёрами на АЭС «Аккую», так и с египетскими на АЭС «Эд-Дабаа», — пояснил заместитель генерального директора «Росатом сервис» Дмитрий Пашевич.

Работы будут выполнять как российские, так и местные специалисты, поскольку это позволяет лучше использовать ресурсы и повышать эффективность.

Важным аспектом сотрудничества между Россией и Турцией является создание рабочей базы кадров. Привлечение местных специалистов не только способствует обучению и передаче знаний, но и укрепляет экономические связи между странами. «Росатом» активно работает над программами подготовки персонала для повышения квалификации турецких рабочих и инженеров.

Кроме того, данное соглашение открывает новые возможности для российских компаний в области ядерной энергетики и поставок оборудования.