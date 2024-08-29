Ранее у майнинговой фирмы неоднократно возникали финансовые сложности.

Майнинговая компания Rhodium объявила о банкротстве. Ранее фирма сталкивалась с финансовыми трудностями: в 2023 году Riot Platforms подала против нее иск на сумму $26 миллионов, а в июле текущего года Rhodium не смогла погасить $54 миллиона долгов. Перед тем как обратиться в суд, компания пыталась разработать два плана по реструктуризации своих обязательств, но не смогла заручиться поддержкой всех заинтересованных сторон.

В заявлении о банкротстве также указаны шесть дочерних компаний Rhodium: Rhodium Encore, Jordan HPC, Rhodium JV, Rhodium 2.0, Rhodium 10MW и Rhodium 30MW. В качестве основного консультанта по банкротству Rhodium выбрала юридическую фирму Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, а услуги по реструктуризации будет предоставлять компания Province.

Стоит отметить, что, согласно главе 11 Закона о банкротстве США (Добровольное банкротство), компания сможет переорганизовать свои задолженности и продолжить свою деятельность. В 2022 году подобный путь выбрала майнинговая компания Core Scientific, которая прибегла к заявлению о банкротстве для защиты от кредиторов.

Несмотря на объявление о банкротстве, руководство Rhodium надеется на возможность восстановления бизнеса через процедуру реорганизации.