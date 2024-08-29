В рамках программы 500 участников в возрасте от 18 лет будут изучать язык программирования Solidity для создания децентрализованных приложений (dApps) в экосистеме Ethereum.

Аргентина внедрила элементы блокчейна в образовательную систему: Министерство образования Буэнос-Айреса совместно с фондом ETH Kipu Foundation добавило темы блокчейна и Ethereum в программу для старшеклассников.

Первые занятия начнутся 27 августа 2024 года. Участниками станут учащиеся старших классов и студенты, которые, по информации ETH Kipu Foundation, получат как теоретические, так и практические навыки работы с этими технологиями.

В рамках курса 500 человек в возрасте от 18 лет смогут изучить язык программирования Solidity, предназначенный для разработки децентрализованных приложений (dApps) в экосистеме Ethereum.

Введение программы по изучению блокчейна в образовательную систему Аргентины открывает новые возможности для молодежи. Учащиеся смогут не только освоить технические навыки, но и понять философию децентрализованных технологий, что, безусловно, повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Курс будет включать как теорию, так и практику, что позволит студентам сразу применять полученные знания в реальных проектах.

Кроме того, данная инициатива может способствовать развитию стартапов и инновационных компаний в стране. С растущим интересом к криптовалютам и блокчейну образование в этой сфере станет важным компонентом для формирования нового поколения профессионалов. Умение работать с технологией, такой как Ethereum, станет ключевым фактором для успеха в цифровой экономике.