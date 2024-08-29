Hyundai Sonata 2025 стоит от 27 800 долларов

Hyundai представила комплектации и цены на Sonata 2025 года. Седан получил полный редизайн, а стоимость всех моделей в линейке выросла.

Базовая версия Sonata SE оснащена 191-сильным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В стандартное оборудование входят 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и дневные ходовые огни, а также автоматическое управление фарами.

Sonata SE также предлагает двухзонный климат-контроль, кнопку запуска, беспроводные и проводные версии Android Auto и Apple CarPlay, 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа и четыре USB-C порта. В системе безопасности представлены девять подушек, помощь в удержании в полосе, а также система предотвращения лобовых столкновений с пешеходами и велосипедистами.

Другие комплектации, включая SEL, N Line, а также гибридные варианты SEL и Limited, подорожают на несколько сотен долларов. SEL Convenience теперь будет отдельной комплектацией. Полный привод доступен для версии SEL, а более мощная версия N Line имеет 290-сильный двигатель и теперь включает воздуховоды на втором ряду. Гибриды сохраняют 192-сильный 2,0-литровый двигатель и шестиступенчатую коробку передач.

Кроме того, Sonata 2025 года предлагает более продвинутые технологические функции. В старших комплектациях, таких как SEL и Limited, пользователи смогут наслаждаться 12,3-дюймовым цифровым приборным щитом и улучшенной аудиосистемой. Наличие встроенной навигации, а также возможность обновления через интернет делают автомобиль ещё более привлекательным для современных водителей.

Безопасность остается одним из приоритетных направлений Hyundai. Все модели оснащены системой Hyundai SmartSense, которая включает в себя помощников для парковки, адаптивный круиз-контроль и систему мониторинга слепых зон.

Hyundai также предложит специальные пакеты для настройки интерьера и экстерьера. Покупатели смогут выбрать различные варианты отделки салона, цвета кузова и дизайна колесных дисков, чтобы сделать свой автомобиль уникальным.