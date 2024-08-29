Подтвердилась информация, что система ESC присутствует уже в базовой комплектации, как было раньше.

С 26 августа с конвейера завода начали сходить автомобили Lada Vesta, оснащённые ESC. Предлагаются различные комплектации: есть модели с полным набором опций, за исключением климат-контроля, а также средние и базовые версии.

Кроме того, подтверждено, что ESC уже включен в базовую комплектацию, как и раньше. Испытания новой системы динамической стабилизации для Lada Vesta длились два года, как сообщила пресс-служба НПП «Итэлма». По результатам испытаний местная система ESC показала лучшие показатели по сравнению с прошлой моделью от Bosch.

Компания «Итэлма» активно занимается локализацией компонентов ABS и ESC. После завершения данного процесса 90% элементов системы будут производиться в России.

Запуск массового производства Lada Vesta с системой ESC — важный шаг для компании АвтоВАЗ и улучшения безопасности на российских дорогах. Учитывая особенности российского рынка, производитель предлагает различные комплектации, которые отвечают потребностям самых разных клиентов.

Система ESC, входящая в базовое оснащение, обеспечивает дополнительный уровень контроля над автомобилем, особенно в сложных дорожных условиях. Это особенно актуально для регионов с изменчивым климатом и качеством дорожного покрытия. За два года испытаний новая система показала высокую эффективность, и переход на локализованные компоненты позволит снизить зависимость от импортных поставок, что в свою очередь укрепит российскую промышленность.