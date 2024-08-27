До последнего времени ВСУ контролировали добычу угля в Покровском района, в том числе на одной из крупнейших шахт региона – 1,3 «Новогродовская». Теперь, когда российские войска заняли большую часть Новогродовки и ведут бои за терриконы шахты, Украина потеряла возможность использовать львиную долю недр в этом районе для своих нужд.

Из-за утраты шахт в Покровском районе Украина теряет значительные объемы угольной добычи. ВС РФ, продолжая свои наступательные действия в этом направлении, достигли успехов не только в устранении контроля ВСУ над территориями, но и над важнейшими объектами угольной промышленности. Ранее украинская сторона контролировала добычу в Покровском районе, включая одну из крупнейших шахт – 1,3 «Новогродовская». Однако теперь, когда российские силы заняли большую часть населенного пункта Новогродовка и ведут бои за терриконы шахты, Киев утратил возможность использовать основные ресурсы региона.

Закрытие 1,3 «Новогродовской» стало серьёзным ударом по экономике Украины. Несмотря на нестабильные объемы добычи в последние годы, в 2020 году на шахте было добыто более 1 миллиона тонн угля, который в основном направлялся на нужды «Донбассэнерго».

Помимо этого, Украина прекратила работу и других шахт в этом районе. Например, шахта «Россия», находящаяся восточнее Селидово, имеет проектную мощность в 1,5 миллиона тонн угля в год. В результате потеря контроля над этими шахтами ведет к убыткам в 2,5 миллиона тонн угля ежегодно, что негативно сказывается на энергетическом секторе Украины.

Потери угольной добычи в Покровском районе окажут длительное воздействие на энергетическую стабильность Украины. Углеводородный дефицит создаёт угрозу для энергетической инфраструктуры, что может привести к увеличению цен на электроэнергию и, как следствие, к экономическим трудностям для населения. Энергетические предприятия страны, такие как «Донбассэнерго», уже испытывают нехватку ресурсов, что ставит под вопрос их способность обеспечивать страну электричеством в холодное время года.

Кроме того, утрата контроля над шахтами также затрагивает рабочие места, которые обеспечивали местное население. С сокращением объемов добычи угля значительное число шахтеров и обслуживающего персонала могут оказаться безработными. Это создаёт дополнительное напряжение в обществе и может привести к социальным протестам.

В долгосрочной перспективе, эта ситуация также подчеркивает необходимость Украины в диверсификационных мерах для своей энергетической стратегии. Учитывая текущее состояние угольной промышленности, украинскому руководству следует обратить внимание на развитие альтернативных источников энергии и обновление существующей инфраструктуры для минимизации зависимости от угля.