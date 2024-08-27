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Финансовый портфель
Telegram может столкнуться с финансовыми проблемами, считает Эльдар Муртазин
«Без Павла Дурова Telegram теряет человека, который привлекал инвестиции в него. На сегодняшний день Telegram убыточен. И поддержание его работы стоит очень-очень дорого. Оценок публичных нет, но это уже под 600-700 миллионов долларов ежегодно», — предрек специалист.

Telegram предрекли финансовые трудности после ареста Дурова. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил мнение, что отсутствие основателя мессенджера Павла Дурова окажет пагубное влияние на будущее Telegram. По его словам: «Без Дурова Telegram утрачивает того, кто привлекал инвестиции. На данный момент сервис убыточен, а его эксплуатация обходится чрезвычайно дорого — оценочно около $600-700 миллионов в год». 

Муртазин подчеркнул, что после задержания Дурова привлечение новых инвестиций станет практически невозможным. Продажа доли компании, к которой основатель всегда относился критически, также представляется нереалистичной. Аналитик не исключает, что судьба Дурова может повторить печальную историю Джулиана Ассанжа, оценивая текущие обстоятельства как крайне серьезные.

Ранее соратник Ассанжа Эдриан Макрей прояснил, что арест Дурова мог быть вызван стремлением получить доступ к данным о спецоперации на Украине, с целью обеспечения контроля над информацией в мессенджере.

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, по версии французских правоохранительных органов, он является соучастником преступлений.

Аналитики выражают серьезные опасения относительно будущего Telegram в свете ареста Павла Дурова. Его отсутствие может не только осложнить вопросы привлечения инвестиций, но и привести к утрате доверия как со стороны пользователей, так и со стороны финансовых партнеров. Муртазин отметил, что с уходом основателя компания потеряла важного управляющего, способного не только привлекать финансирование, но и обеспечивать инновации и развитие продукта.

Кроме того, финансовые трудности могут вынудить руководство Telegram рассмотреть альтернативные стратегии, такие как сокращение затрат или изменение бизнес-модели. Однако это, в свою очередь, может привести к снижению качества сервиса, что негативно скажется на пользовательской базе. Конкуренция на рынке мессенджеров растет, и любая нестабильность может ускорить отток пользователей к более надежным платформам.

#инвестиции #telegram #павел дуров #арест #финансовые трудности #бизнес-модель #эльдар муртазин #mobile research group #данные о спецоперации #информационный контроль
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