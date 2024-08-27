То есть старшие и более дорогие iPhone будут продаваться лучше базовых. Точнее, базового iPhone 16, так как модели Plus тут конкурировать не могут.

Apple, наконец, решительно перенесёт большинство пользователей на более дорогие модели iPhone. В ожидаемом новом поколении звёздой продаж может стать iPhone 16 Pro Max, в то время как сейчас бестселлером является базовый iPhone 15.

В последние годы Apple с удвоенной энергией сосредоточила своё внимание на линейке iPhone Pro, и статистика подтверждает, что этот подход приносит плоды. Грядущее поколение может стать первым, когда старшие модели iPhone превзойдут младшие по популярности.

По информации ресурса The Elec, Apple предвкушает рост поставок моделей iPhone 16 Pro и Pro Max по сравнению со стандартными вариантами. Динамика предполагает, что более дорогие устройства окажутся востребованней, чем базовый iPhone 16, в то время как модель Plus окажется в аутсайдерах с 5,8 миллиона единиц.

Общее производство новых iPhone должно составить 90,1 миллиона, включая 24,5 миллиона iPhone 16 и 26,5 миллиона iPhone 16 Pro. Лидером же станет iPhone 16 Pro Max с производством в 33,2 миллиона аппаратов.

В последние поколения мы наблюдали, как модели Pro завоёвывают популярность с самого начала, но позже всегда лидировал базовый iPhone. Возможно, линейка iPhone 16 изменит эту традицию.



