Новинка предлагается в трех комплектациях — Exploration Edition (205,9 тыс. юаней), Extension Edition (221,9 тыс. юаней) и Extreme Edition (235,9 тыс. юаней). В рублях это 2,63 млн, 2,83 млн и 3,01 млн рублей соответственно.

Новейший Haval H9 в Китае обрел ценник на 1,7 миллиона рублей ниже, чем в России. И это лишь предзаказ — в розничной продаже Haval H9 может обойтись еще дешевле.

Компания Great Wall начала принимать предзаказы на этот внедорожник, который с 9 августа доступен и россиянам. Модель представлена в трех захватывающих комплектациях: Exploration Edition (205,9 тыс. юаней), Extension Edition (221,9 тыс. юаней) и Extreme Edition (235,9 тыс. юаней), что в рублях соответствует 2,63 млн, 2,83 млн и 3,01 млн соответственно.

Для сравнения, в России цена Haval H9 начинается от 4,3 млн рублей и достигает 5,3 млн. Таким образом, разница составляет от 1,7 до 2,3 млн рублей. Но это еще не все: при trade-in покупатель получает скидку в 191,5 тыс. рублей, а предоплата в 2 тыс. юаней (25,5 тыс. рублей) также засчитывается как эта же сумма.

На китайском рынке представлена только бензиновая версия, в то время как в России доступен и дизельный вариант. 2,0-литровый мотор мощностью 224 л.с. работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Размеры Haval H9 достигают 5070 x 1976 x 1930 мм, колесная база — 2850 мм. В числе опций — медиасистема с экраном 14,6 дюйма, система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов и передние сиденья с подогревом и вентиляцией.



