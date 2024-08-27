Примерно столько же стоит Lada Niva Travel.

Кроссовер Chevrolet Tracker доступен для заказа в России по цене 1,33 миллиона рублей. Это аналогично стоимости Lada Niva Travel. На сегодняшний день в России можно найти четыре версии Chevrolet Tracker, и одну из них можно приобрести по выгодной цене. Автомобиль будет новым, но 2021 года выпуска.

Эта модель оснащена 1,0-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой трансмиссией «робот». Эта комбинация двигателей является стандартной для Chevrolet Tracker, продающегося в Китае. В то время как версия с 1,0-литровым двигателем и классическим 6-ступенчатым автоматом предлагается в мультибрендовом автосалоне в Перми за 2,143 миллиона рублей (это модель для бразильского рынка).

Также доступны другие модификации: с 1,3-литровым двигателем мощностью 165 л.с. и вариатором (2,24 миллиона рублей в Казани) и с 1,5-литровым мотором на 184 л.с. с вариатором (2,372 миллиона рублей в Перми).

Chevrolet Tracker нового поколения создан на платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной GM и SAIC, и по размерам (длина 4270 мм, колесная база 2570 мм) похож на Chery Tiggo 4 Pro.

Внешний облик Chevrolet Tracker 2021 года отличается современным дизайном с выразительными линиями и агрессивной решёткой радиатора. Компактные размеры делают его маневренным в городских условиях, а высокая линия крыши придаёт ощущение простора в салоне. Интерьер автомобиля также выполнен с учётом последних тенденций: качественные материалы, удобные сиденья и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Безопасность является одним из приоритетов Chevrolet Tracker. Автомобиль оснащён системой ABS, антипробуксовочной системой и несколькими подушками безопасности. Кроме того, доступна система контроля стабильности, что позволяет уверенно управлять машиной в различных дорожных условиях.

Потребительский интерес к Chevrolet Tracker возрастает благодаря его приемлемой цене и надежности. Для покупателей, ищущих компактный, но хорошо оборудованный кроссовер, Tracker становится привлекательным выбором на российском рынке, особенно учитывая отсутствие ярко выраженной конкуренции в этом сегменте.