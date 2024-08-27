Платформа гражданской авиации Турции сообщила о том, что национальный перевозчик России планирует отказаться от эксплуатации широкофюзеляжных лайнеров Airbus A350 в связи с возросшими затратами. Однако план не просто в приземлении самолётов, а обмене их на более актуальные лайнеры. И компания уже ведет переговоры на этот счет.

Курс обмена самолётов — 1 к 3. Аэрофлот намерен обменять шесть Airbus A350 на восемнадцать Boeing B737-800. В своей стратегии перевозчик решительно расстается с широкофюзеляжными лайнерами, заменяя их на более востребованные узкофюзеляжные.

Платформа гражданской авиации Турции сообщила, что российский национальный перевозчик собирается отказаться от эксплуатации Airbus A350, ссылаясь на возросшие затраты. Однако речь идет не просто о списании самолётов, а о целенаправленном обмене на более актуальные модели. Аэрофлот уже ведет активные переговоры.

Сначала компания обратилась к Emirates с предложением обменять Airbus A350 на Boeing 777-300ER, но национальный перевозчик ОАЭ отказался. Ведутся переговоры с неназванной китайской авиакомпанией, где достигнуты обнадеживающие результаты: в обмен на шесть Airbus A350 предложены восемнадцать Boeing B737-800.

С учетом санкций количество дальних маршрутов значительно сократилось, и широкофюзеляжные лайнеры потеряли в спросе, в то время как узкофюзеляжные самолеты остаются крайне актуальными. Пополнение парка Boeing B737 заслуживает внимания, особенно учитывая, что российский аналог — МС-21 — поступит в серийное производство лишь в 2026 году.

Стратегия Аэрофлота по переходу на более узкие самолеты объясняется не только экономическими факторами, но и изменениями в рыночном спросе. В условиях ограниченных дальних перелетов авиаперевозчик стремится оптимизировать свои ресурсы и сконцентрироваться на региональных и внутренних маршрутах. Boeing B737-800, обладая высокой маневренностью и эффективностью, становится идеальным выбором для таких задач.

Кроме того, такой обмен самолетов позволить Аэрофлоту сократить эксплуатационные расходы. Модели B737-800 предлагают лучшие характеристики по топливной эффективности, что является важным аспектом в условиях глобальных ценовых колебаний на топливо. Ожидание возобновления международного воздушного сообщения также подталкивает авиакомпанию к обновлению парка именно на более универсальные и экономически выгодные модели.