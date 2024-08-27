Блогер, известный под псевдонимом Mister Crypto, показал во время видеоролика график изменения стоимости BTC, на котором линия нисходящей тенденции, возникшей в марте, проходит в районе $64 000.

Закрепление над $64 000 намекает на вероятный рост курса биткоина до $68 000. Некоторые трейдеры уверены, что преодоление этого уровня сопротивления предвещает подъем криптовалюты.

Блогер под псевдонимом Mister Crypto в своем видеоролике представил график изменения стоимости BTC, на котором видно, как нисходящая тенденция, возникшая в марте, проходит вблизи отметки $64 000. Пробой и закрепление над этой линией означали бы продолжение бычьего тренда, начавшегося в августе.

Анализ, проведенный Mister Crypto, показывает, что не только цена биткоина преодолела нисходящую линию. Криптотрейдер Элджа добавил, что аналогичные изменения произошли и на графиках индекса относительной силы (RSI) и индикатора MACD, чьи параметры также вышли за пределы вниз.

На суточном графике RSI составляет 59,2, что выше нейтрального уровня почти на 10 пунктов. Элджа считает, что бычье ралли пока ничем не угрожает, и курс BTC может достичь как $68 000, так и $70 000. Однако стоит помнить, что на предыдущих пиках RSI не поднимался до 70, что вносит неопределенность в дальнейшие прогнозы.

Тем не менее, трейдеры остаются на чеку. Они понимают, что рыночная волатильность может оказывать значительное влияние на курсы, особенно в условиях новостного фона, связанного с регуляцией криптовалют и изменениями в мировой экономике. Поэтому многие специалисты рекомендуют учитывать фундаментальные факторы, такие как принятие биткоина в качестве средства сбережения, а также его использование в коммерческой деятельности.

Кроме того, следует отметить, что поведение институциональных инвесторов также может сыграть ключевую роль в определении дальнейшей судьбы биткоина. Участие крупных компаний и инвестиционных фондов в крипторынке не только повышает ликвидность, но и способствует формированию более стабильной ценовой базы. Их интерес к BTC может быть основным фактором, способствующим росту курса вплоть до $70 000.