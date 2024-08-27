Tether может позволить себе оставаться «независимым игроком» в отношении любого блокчейна, где торгуется USDT, и не задумываться об альтернативных вариантах, пока монета имеет высокий уровень безопасности и устойчивости: считает генеральный директор.

Эмитент стейблкоинов USDT отказался от планов создания собственного блокчейна. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в интервью Bloomberg News заявил, что компания долго рассматривала возможность запуска собственного распределенного реестра, но в итоге приняла решение отказаться от этой идеи.

«Наша команда обладает значительными компетенциями в области цифровых технологий, и с учетом внушительных ресурсов Tether, создание собственного блокчейна могло бы стать реальностью. Однако это было бы ошибкой с точки зрения бизнеса. Рынок уже насыщен, и на нем действуют весьма эффективные блокчейны», — отметил он.

По данным аналитика DefiLlama, 86% общей стоимости заблокированных активов в 133,2 миллиарда долларов контролируют всего пять крупнейших блокчейнов из 306 существующих.

«Для нас блокчейны — это просто транспортная среда, где успех определяется высокими скоростями, низкими комиссиями, разнообразием возможностей и безопасностью», — пояснил Ардоино.

Генеральный директор уверен, что Tether может оставаться «независимым игроком» в отношении любого блокчейна, где торгуется USDT, пока монета остается безопасной и устойчивой. Ранее он высказывал опасения, что новый закон о регулировании криптовалют Евросоюза (MiCA) создает системные риски как для эмитентов стейблкоинов, так и для традиционной банковской системы.

Ардино также отметил, что Tether будет продолжать свою стратегию укрепления сотрудничества с существующими блокчейнами, которые уже зарекомендовали себя на рынке.