"Tether остаётся верной своей миссии по поддержке глобальных усилий правоохранительных органов в борьбе с незаконным использованием криптовалют", — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардойни.

С момента своего основания в 2014 году эмитент стейблкоина USDT в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами различных стран возвратил свыше $108,8 млн в USDT, похищенных преступниками.

С момента своего зарождения Tether «добровольно заблокировала» более 1900 криптовалютных кошельков, использованных злоумышленниками по всему миру. В недавнем времени совместно с Министерством юстиции США компания вернула более $5 млн в USDT, выманенных у жертв через любовные аферы. Представители Tether отметили, что арест этих средств стал очередной победой в борьбе с мошенничеством и использованием криптотехнологий.

Кроме того, Tether и другие эмитенты стейблкоинов подчеркивают важность прозрачности и соблюдения норм регулирования. Это создает новые стандарты для индустрии, где безопасность и ответственность становятся необходимыми условиями для доверия со стороны пользователей.