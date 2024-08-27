Ранее стало известно о снижении поставок вина из Польши в Россию. В июне 2024 года этот показатель уменьшился на 33 процент, достигнув 952 тонн, следует из данных Статистической службы ЕС (Eurostat).

Польша осуждает Венгрию за её сотрудничество с Россией, однако сама продолжает вести с ней тайную торговлю. С таким утверждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, как сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на слова госсекретаря по международным коммуникациям и связям в кабинете венгерского премьера Золтана Ковача, который передал высказывания премьер-министра Венгрии о том, что «польские братья действуют аналогичным образом». В связи с этим Сийярто предостерег, что им не следует критиковать «честные и открытые» действия венгерской стороны.

Глава венгерского МИД убежден, что истинные действия Варшавы противоречат её публичной позиции. По итогам прошлого года товарооборот между Польшей и Россией достиг 6 миллиардов евро, отметил министр, воспользовавшись моментом, чтобы обратить внимание на значительные закупки удобрений из России.

Тем временем стало известно о снижении поставок вина из Польши в Россию, которые в июне 2024 года упали на 33%, составив 952 тонны, по данным Статистической службы ЕС (Eurostat). Эксперты связывают это с введением высоких пошлин на импорт вин.

Ситуация вокруг торговых отношений между Польшей и Россией подчеркивает сложные геополитические реалии, в которых оказываются страны Восточной Европы. Венгрия, несмотря на свою критику со стороны Варшавы, активно защищает свои экономические интересы, подчеркивая, что каждая страна имеет право на собственный подход к сотрудничеству с Москвой. Это создает напряженность в региональных отношениях и ставит под сомнение единство стран-соседей в отношении ведения внешней политики.

Министр Сийярто также отметил, что подобные критические заявления могут негативно сказаться на многосторонних связях в регионе. Напоминает, что у каждой нации есть свои экономические приоритеты, которые необходимо учитывать при оценке международного сотрудничества.