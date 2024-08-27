Миссия состоится после завершения расследования причины нераскрытия парашюта во время предыдущего запуска.

Компания Blue Origin планирует следующую суборбитальную миссию ракеты New Shepard под названием NS-26, старт которой намечен на 29 августа. Это решение принято после завершения анализа проблем с парашюта, возникших во время предыдущего полета.

23 августа было официально объявлено о старте ракеты с космодрома в Западном Техасе, который запланирован на 9 утра по восточному времени. Полет станет первым с момента успешного завершения миссии NS-25 19 мая, когда один из парашютов не раскрылся полностью. Blue Origin подтвердила, что капсула способна приземлиться успешно даже с двумя парашютами.

Компания сообщила о выявленной причине инцидента и планируемых мерах по исправлению. Несмотря на отсутствие подробностей о системе управления парашютами, компании удалось подтвердить, что капсула обладает избыточными системами безопасности.