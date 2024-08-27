Компания BYD вовсю готовится к премьере совершенно нового минивэна с гибридной силовой установкой.

Компания BYD активно готовится представить свой новый минивэн с гибридной силовой установкой. Ожидается, что премьера состоится 30 августа на автосалоне в Чэнду.

Эта модель будет выпущена под линейкой Dynasty, а не в рамках бренда Denza, где уже есть минивэны. Китайские СМИ сравнивают новую модель с Toyota Alphard и Lexus LM. Это сравнение подкрепляется фотографиями, на которых видна радиаторная решетка в стиле Lexus. Габариты новинки также внушают доверие: длина около 5 метров и колесная база порядка 3 метров. Конфигурация сидений — 2 + 2 + 3.

Минивэн BYD Dynasty будет оснащен новейшей гибридной силовой установкой DM-I 5.0. Эта система обеспечивает возможность пробега до 2100 км для седанов и до 1500 км для кроссоверов на одном баке бензина. Хотя у минивэна запас хода может быть меньше, он все равно сможет преодолевать более 1000 км на бензине.

Новый минивэн BYD Dynasty обещает стать конкурентом для Toyota Alphard и Lexus LM.

Учитывая большой запас хода, водитель может без особых проблем отправляться в дальние поездки, не беспокоясь о частых остановках для заправки.

Премьера состоится на автосалоне в Чэнду 30 августа