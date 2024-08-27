Wallet Guard — ориентированная на пользователя платформа безопасности, известная своим расширением для браузера и панелью управления.

С учетом последних новостей о увеличении мошеннических схем и распродажах цифровых активов, криптокошелёк MetaMask внедрил Wallet Guard для улучшения безопасности своих пользователей.

Wallet Guard является платформой, заслужившей признание благодаря своему браузерному расширению и управленческой панели. Сотрудничество между Wallet Guard и MetaMask направлено на создание нескольких уровней безопасности, которые усложнят доступ к средствам для злоумышленников.

Технология Wallet Guard добавит новый уровень защиты при взаимодействии пользователей MetaMask с децентрализованными приложениями (dApps) и смарт-контрактами. Новшества будут применены ко всем функциям кошелька, начиная с создания и заканчивая управлением ключами и транзакциями.

Пользователи смогут получать информацию о безопасности своих счетов в реальном времени, что позволит выявлять мошеннические действия до их совершения.

Новая система будет использовать алгоритмы анализа поведения для обнаружения подозрительных транзакций и действий, что позволит предотвратить потери до их возникновения. Это особенно актуально для пользователей, активно взаимодействующих с dApps, которые часто становятся мишенью для злоумышленников.

Wallet Guard обеспечивает многоуровневую защиту, включая уведомления о возможных угрозах и рекомендации по улучшению безопасности аккаунта. Пользователи смогут настраивать свои параметры безопасности, адаптируя их под собственные нужды и уровень активности в криптовалютном пространстве. К тому же, наличие образовательных материалов поможет новичкам лучше понять риски и методы защиты.