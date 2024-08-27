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Финансовый портфель
Правительство России обнулило пошлины на ввоз оборудования для производства малотоннажного СПГ
Как отметили в правительстве, решение направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов, замещение нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом.

Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для производства малотоннажного сжиженного природного газа. Пресс-служба правительства сообщила об этом знаковом решении, которое открывает новые горизонты для развития отрасли.

«Правительство утвердило постановление, предоставляющее тарифную льготу на ввоз оборудования, предназначенного для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов по производству и реализации малотоннажного сжиженного природного газа», — подчеркнули в информационном материале. Эта инициатива подразумевает полное освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины.

Для получения данной льготы участникам внешнеэкономической деятельности необходимо будет подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования. Процедура такого подтверждения будет разработана и утверждена Минэнерго, которое также обеспечит выпуск необходимых подтверждений.

Как отметили в правительстве, данное решение направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение газификации регионов и замену нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, на более экологически чистый природный газ.

#россия #инновации #экономическое развитие #газификация #сжиженный природный газ #налоговые льготы #минэнерго #экологические технологии #ввозные пошлины #малотоннажное производство
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