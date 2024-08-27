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Финансовый портфель
КНР добилась экстрадиции организатора криптопирамиды на $14 млрд
Экстрадиция Чжан Моу Му (Zhang Mou Mu) стала результатом почти четырехлетнего расследования, начатого китайской полицией в ноябре 2020 года. Задержание подозреваемого произошло в Таиланде летом 2022 года.

Китай добился экстрадиции организатора криптопирамиды на $14 млрд. Экстрадиция Чжан Моу Му (Zhang Mou Mu) стала кульминацией почти четырехлетнего расследования, инициированного китайскими властями в ноябре 2020 года. Поимка подозреваемого состоялась в Таиланде летом 2022 года.

В мае тайский суд санкционировал экстрадицию Чжана в Китай, сделав его первым правонарушителем, экстрадированным согласно соглашению о сотрудничестве между правоохранительными органами двух стран.

Согласно материалам предварительного следствия, MBI Group начала свою деятельность в 2012 году, заманивая инвесторов обещаниями баснословной прибыли от криптовалютных вложений. Компания позиционировала себя как международный инвестиционный гигант, способный трудиться с цифровыми активами для получения высокой доходности.

Тем не менее, правоохранители утверждают, что MBI Group на самом деле была классической финансовой пирамидой, где средства новых участников использовались для выплат старым. Чтобы стать частью этой мошеннической схемы, жертвы вынуждены были инвестировать от 700 ($98) до 245 000 юаней ($34 300) в криптовалюте, что в итоге принесло преступникам около 100 млрд юаней ($14 млрд) от более 10 млн вкладчиков.

В соответствии с новой правовой интерпретацией, Верховный народный суд и прокуратура Китая объявили, что сделки с виртуальными активами классифицируются как преступная деятельность, скрывающая источники незаконных доходов. 

Согласно новому законодательству, проводимые сделки с виртуальными активами теперь рассматриваются как преступная деятельность, что позволит правоохранительным органам более эффективно пресекать аналогичные схемы. Эксперты отмечают, что увеличение правового контроля может способствовать формированию более стабильного и безопасного инвестиционного климата в Китае.

В преддверии экстрадиции возникли дискуссии о том, как новые правила повлияют на рынок криптовалют в стране. В то время как некоторые инвесторы остаются скептически настроенными, другие видят в этом шаге возможность для более жесткой регуляции и безопасных вложений. Поскольку Китай продолжает совершенствовать свои политические меры, это событие несомненно станет важным маркером в истории борьбы с финансовыми преступлениями.

#китай #криптовалюты #инвестиции #мошенничество #цифровые активы #правоохранительные органы #финансовые преступления #экстрадиция #mbi group #криптопирамида
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