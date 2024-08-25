Ранее ASIC ввела запрет на инвестиционную деятельность австралийских майнинговых компаний NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group, известных под общим названием «Компании NGS».

Австралийский представитель Kraken оказался под ударами обвинений в нарушении правил маржинальной торговли. Суд разъяснил, что тщательное определение целевого рынка – это краеугольный камень в процессе разработки и распространения маржинальных продуктов, требующий от эмитентов и дистрибьюторов учитывать конкретные нужды клиентов. Финансовые правила настоятельно требуют, чтобы продукты имели «четкое и актуальное определение целей, а также учитывали финансовое положение и квалификацию розничных инвесторов».

Суд внял доводам ASIC о том, что маржинальные продукты Bit Trade, предусматривающие погашение обязательств через цифровые активы или фиатную валюту, не соответствуют своим заявленным характеристикам, создают отложенные долговые обязательства и, следовательно, представляют собой не что иное, как отсроченную кредитную линию.

Ранее ASIC наложила запрет на инвестиционную деятельность австралийских майнинговых компаний NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group, объединённых под названием «Компании NGS». Они обвиняются в отсутствии лицензий на предоставление финансовых услуг и в незаконном маркетинге инвестиционных продуктов, вытекающих из майнинга криптовалют.

Важность соблюдения нормативных требований в финансовом секторе становится всё более очевидной на фоне растущих обвинений и расследований. Судебная практика показывает, что организации, работающие на рынке криптовалют и маржинальной торговли, обязаны не только соблюдать лицензирование, но и тщательно анализировать целевую аудиторию своих продуктов. Пренебрежение этими обязанностями может привести не только к правовым последствиям, но и к потере доверия со стороны клиентов.