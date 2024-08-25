Проект не так подвержен рыночным колебаниям, поскольку ориентирован на стейкинг. Он позволяет блокировать сразу нескольких мемных монет на одной криптовалютой платформе.

На рынке мемкоинов наблюдается спад, но надежда все еще жива. Мемная криптовалюта Crypto All-Stars ($STARS) привлекла более $650,000 всего за первую неделю предварительной продажи.

Проект демонстрирует стойкость к рыночным колебаниям благодаря своему фокусу на стейкинге, позволяя блокировать сразу несколько мемных монет на единой криптовалютной платформе.

Несмотря на трудные времена для мемкоинов и других альткоинов, проект Crypto All-Stars может стать оптимальным пристанищем, позволяя переждать неблагоприятные условия. В рамках токеномики выделено 8,4 миллиарда токенов $STARS на предварительную продажу и если темп активности сохранится, ранние инвесторы быстро раскупят их. Значительным преимуществом Crypto All-Stars является наличие прозрачной токеномики и четкого дорожного плана развития. Инвесторы могут быть уверены в устойчивости проекта благодаря выделению значительных ресурсов на развитие платформы и внедрение новых функций.

Стоимость $STARS уже выросла в четыре раза, на данный момент токен доступен по $0,0014022. Последний месяц оказался не самым удачным для криптовалют, с падением мемкоинов на 24%. Тем не менее, 12 из 100 лучших мемных монет начали расти, что вселяет надежду на восстановление.

Платформа Crypto All-Stars объединила одиннадцать популярных мемных монет и предлагает протокол MemeVault для совместного стейкинга, что обещает высокий пассивный доход для инвесторов.

Значительным преимуществом Crypto All-Stars является наличие прозрачной токеномики и четкого плана развития.