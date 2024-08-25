На рынке мемкоинов наблюдается спад, но надежда все еще жива. Мемная криптовалюта Crypto All-Stars ($STARS) привлекла более $650,000 всего за первую неделю предварительной продажи.
Проект демонстрирует стойкость к рыночным колебаниям благодаря своему фокусу на стейкинге, позволяя блокировать сразу несколько мемных монет на единой криптовалютной платформе.
Несмотря на трудные времена для мемкоинов и других альткоинов, проект Crypto All-Stars может стать оптимальным пристанищем, позволяя переждать неблагоприятные условия. В рамках токеномики выделено 8,4 миллиарда токенов $STARS на предварительную продажу и если темп активности сохранится, ранние инвесторы быстро раскупят их. Значительным преимуществом Crypto All-Stars является наличие прозрачной токеномики и четкого дорожного плана развития. Инвесторы могут быть уверены в устойчивости проекта благодаря выделению значительных ресурсов на развитие платформы и внедрение новых функций.
Стоимость $STARS уже выросла в четыре раза, на данный момент токен доступен по $0,0014022. Последний месяц оказался не самым удачным для криптовалют, с падением мемкоинов на 24%. Тем не менее, 12 из 100 лучших мемных монет начали расти, что вселяет надежду на восстановление.
Платформа Crypto All-Stars объединила одиннадцать популярных мемных монет и предлагает протокол MemeVault для совместного стейкинга, что обещает высокий пассивный доход для инвесторов.
Значительным преимуществом Crypto All-Stars является наличие прозрачной токеномики и четкого плана развития.