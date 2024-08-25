В письме, адресованном сенатору штата Калифорния Скотту Винеру, Квон настаивает на том, что регулирование ИИ должно быть оставлено на усмотрение федерального правительства.

OpenAI выступила против законопроекта о безопасности ИИ в Калифорнии. Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон подчеркивает, что регулирование ИИ должно находиться в ведении федерального правительства.

Новый законопроект SB 1047, вызвавший беспокойство у Квона, угрожает замедлить прогресс в области ИИ и может привести к оттоку компаний из Калифорнии. Квон утверждает, что единый федеральный набор правил, а не «лоскутное одеяло из законов штатов», будет способствовать инновациям и сделает США лидером в глобальных стандартах разработки.

Законопроект, известный как «Закон о безопасных и надежных инновациях для передовых моделей искусственного интеллекта», вводит требования к тестированию безопасности перед развертыванием новых моделей и предоставляет защиту осведомителям. Он также наделяет Генерального прокурора Калифорнии полномочиями для подачи исков при причинении вреда и предлагает создать «публичный облачный компьютерный кластер» CalCompute.

Несмотря на поддержку законопроекта, Квон и его сторонники предостерегают о негативных последствиях для индустрии. Сенатор Винер, отвечая на критику, отметил, что требования будут действовать для всех компаний, работающих в Калифорнии, а сам законопроект считает разумным и необходимым. Законопроект ожидает окончательного голосования, прежде чем поступить на рассмотрение губернатора Гэвина Ньюсома.

Квон подчеркивает, что введение нового законопроекта повлечет значительные дополнительные издержки для стартапов и малых предприятий, которые могут не иметь ресурсов для соблюдения строгих требований. Это, по его мнению, приведет к снижению конкурентоспособности, так как крупные компании смогут адаптироваться к новой реальности быстрее, тогда как более мелкие игроки столкнутся с бюрократическими преградами. Такие обстоятельства, считает Квон, подорвут инновации и замедлят развитие передовых технологий.

Внимание общественности сегодня сосредоточено на том, сможет ли законопроект действительно стать основой для безопасной разработки ИИ, или же он станет препятствием на пути к развитию технологий в Калифорнии.