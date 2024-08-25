Правда, это будет не какая-то из моделей Galaxy S25, а Galaxy S24 FE. В базе Geekbench засветилась американская версия SM-S721U, которая основана на SoC Exynos 2400.

Похоже, что Samsung решили не использовать Snapdragon 8 Gen 3, так как его стоимость слишком высока. Версия SM-S721U, предназначенная для США, уже появилась в базе Geekbench и основана на Exynos 2400.

Скорее всего, компания не может оснастить новый смартфон процессором Snapdragon 8 Gen 3, если хочет сохранить прежний ценовой уровень. Snapdragon 8 Gen 3 стоит около 200 долларов, а розничная цена Galaxy S23 FE составляет примерно 500 долларов, и, скорее всего, S24 FE будет стоить так же или немного дороже.

Exynos 2400, по многим тестам, является самой успешной чипсет-платформой Samsung за последние годы, хотя и уступает Qualcomm в общем сравнении.

На протяжении почти десяти лет Samsung не выпускали в США флагманы, работающие на собственных процессорах.