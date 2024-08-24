Выход на рынок этой модели состоялся весной текущего года. От обычной Model 3 версия Performance отличается доработанной тормозной системой и подвеской, иными (20-дюймовыми) колесными дисками с покрышками Pirelli P Zero 4. В салоне машины спортивные кресла с подогревом и вентиляцией.

На российский рынок вышла Tesla Model 3 Performance, которая была представлена дилерами после недавнего обновления. Лимитированная версия автомобиля появилась весной этого года.

Модель Performance оснащена мощным агрегатом с двумя электродвигателями в 517 л.с. и крутящий момент в 741 Н·м. Разгон до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. При этом максимальный пробег на одном заряде достигает 476 км.

В отличие от стандартной Model 3, версия Performance предлагает улучшенную тормозную систему, обновленную подвеску, а также 20-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero 4. Интерьер автомобиля отличается спортивными креслами, которые обладают функциями подогрева и вентиляции.

Кроме того, Tesla Model 3 Performance получила улучшенные аэродинамические характеристики. Новая модель также оснащена системой полного привода.

Огромное внимание в Tesla уделили также обновлению программного обеспечения. Встроенная система информационно-развлекательного интерфейса теперь поддерживает новые функции, такие как дистанционное управление функциями автомобиля через мобильное приложение и возможность интеграции с интеллектуальными системами.



