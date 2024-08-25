В «Маршрутах и навигации» стали доступны функции для более точного планирования маршрутов: «Объезд выбранных зон», «Оптимизация порядка объезда точек» и «Минимизация поворотов налево».

Команда Яндекса представила обновленную версию API «Яндекс Карт» с полезными функциями для более точного планирования маршрутов. Среди нововведений — «Объезд определенных зон», «Оптимизация порядка посещения точек» и «Снижение количества поворотов налево».

Эти функции интегрированы в три продукта: «Матрица расстояний», «Получение деталей маршрута» и NaviKit SDK. «Матрица расстояний» определяет расстояние и время в пути между различными точками. «Получение деталей маршрута» строит маршруты для автомобилей, общественного транспорта и пешеходов, принимая во внимание пробки и погодные условия. NaviKit SDK позволяет добавлять навигационные возможности в приложения для iOS и Android.

Функция «Снижение количества поворотов налево» предназначена для грузовых автомобилей и помогает избежать аварийных ситуаций, увеличивая безопасность перевозок. «Объезд определенных зон» дает возможность избегать специфических районов. «Оптимизация порядка посещения точек» позволяет автоматически планировать маршрут для до 50 адресов, учитывая пробки и погодные условия, что, в свою очередь, сокращает затраты на топливо.