Телевизоры Sony Bravia 9 построены на базе процессора Sony AI XR, который, как утверждает производитель, улучшает детализацию, контрастность и точность цветопередачи.

Компания Sony представила новую серию телевизоров премиум-класса Bravia 9, которые выделяются элегантным минималистичным дизайном One Slate и предлагают размеры экрана 75 и 85 дюймов.

Эти устройства функционируют на основе процессора Sony AI XR, который, по утверждению производителя, значительно улучшает качество изображения, включая детализацию, контрастность и точность цветопередачи.

Телевизоры Bravia 9 применяют технологию Mini LED совместно с XR Backlight Master Drive, что дает возможность точного управления светодиодами и обеспечивает более глубокий черный цвет, а также яркие белые оттенки с выраженной контрастностью. Технология XR Triluminos Pro расширяет диапазон цветов, благодаря чему изображения выглядят более естественно.

Аудиосистема Acoustic Multi-Audio+ включает в себя Beam Tweeters и Frame Tweeters, а также обеспечивает четкость звучания диалогов благодаря технологии Voice Zoom 3. Модели серии Bravia 9 поддерживают Auto HDR Tone Mapping, 4K разрешение при частоте 120 к/с, переменную частоту обновления (VRR) и режим автоматической низкой задержки (ALLM).

Кроме того, устройства работают на платформе Google TV, что позволяет управлять ими жестами и проводить видеозвонки.

В телевизорах Bravia 9 пользователи найдут поддержку всех актуальных стандартов HDR, включая Dolby Vision и HDR10+, что обеспечивает невероятно яркое и реалистичное изображение. Это делает новые модели идеальными для просмотра фильмов и игр, обеспечивая immersive опыт, который погружает зрителей в самую гущу событий. Дополняет картину возможность частоты обновления до 120 Гц, что минимизирует размытие движущихся объектов и создает плавное отображение динамичных сцен.

Что касается дизайна, элегантные линии Bravia 9 сочетаются с акцентом на минимализм и стиль, что позволяет телевизорам гармонично вписываться в любой интерьер. Подыскивая наилучшее решение для своего дома, пользователи могут воспользоваться опцией настенного крепления, которая позволяет сэкономить пространство и визуально сделать экран более "плавающим" в комнате.

Интерфейс Google TV открывает доступ к широкому спектру стриминговых сервисов и приложений, предоставляя пользователям возможность легко находить и просматривать контент по своему вкусу. Умная система рекомендаций помогает не только находить новые шоу и фильмы, но и адаптироваться к индивидуальным предпочтениям зрителей.