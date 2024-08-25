В этот раз заявки на участие подали свыше 700 команд, из которых было принято менее 2%.

Властители Абу-Даби издают свое решение о разрешении на эмиссию токенов, связанных с ликвидными активами, утверждая, что такие финансовые токены, как FRT, должны находиться под защитой надежных ликвидных резервов, номинированных в той же валюте. Главный акцент делается на их способности к быстрой конвертации с минимальными потерями для их владельцев.

Регулятор FSRA настоятельно рекомендует эмитентам FRT обеспечивать рыночную стоимость резервов на уровне номинальной стоимости всех находящихся в обращении токенов, проводя ежедневные переоценки ресурсов к концу каждого рабочего дня. Более того, для токенов, имеющих более одной эмиссии, предлагается создание отдельных пулов резервных активов, что гарантирует стабильность каждого токена.

Данное ведомство приглашает заинтересованные стороны представить свои предложения до 3 октября 2024 года. Ранее ведомство уже предоставило Paxos International, филиалу финтех-корпорации Paxos в ОАЭ, разрешение на эмиссию стейблкоина Lift Dollar (USDL), который полностью привязан к долларовой стоимости краткосрочных обязательств Казначейства США и предлагает ежедневные выплаты процентов.