Учитывая, что 16 августа монета преодолела цифру в $9 млн, можно сделать вывод, что в среднем токен за день привлекает $100 000.

Pepe Unchained собрал впечатляющие $9,7 миллиона на предпродаже, а мемкоины заняли новую высоту, увеличившись на 9,4%. Превосходный проект Pepe Unchained (PEPU) продемонстрировал мощный старт, преодолев отметку в $9 миллионов 16 августа, что свидетельствует о среднем привлечении $100,000 в день.

За два месяца предпродажи Pepe Unchained капитализация возросла на поразительные 4,700%, несмотря на общий спад крипторынка, унесшего с собой $265 миллиардов. Очевидно, трейдеров манит обещание разработчиков ускорить и удешевить процесс владения Pepe через использование технологии второго уровня (L2). На момент публикации стоимость PEPU составляла $0,0091996.

Несмотря на трудности Ethereum, меммонеты, как Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), смогли проявить себя, увеличившись на 5,6% и 5,4% соответственно. Pepe (PEPE), хоть и с более скромным ростом в 11,9%, остаётся в тренде, хотя аналитики предостерегают о снижении доходности по сравнению с началом года. Pepe Unchained, актив L2, созданный поверх Ethereum, предлагает независимую сеть с собственным механизмом консенсуса и блокчейн-проводником, готовую преодолеть преграды, свойственные первому уровню. Кроме того, наличие собственной сети значительно усиливает полезность криптовалюты. Pepe Unchained может стать стартовой площадкой для создания токенов, приложений, NFT и прочих цифровых активов.

По прогнозам, в 2024 году Pepe Unchained вырастет на впечатляющие 5 956%. Проект уверенно привлёк значительные средства на пресейле, что создаёт обоснованные ожидания роста монеты после её выхода на криптобиржи. Уважаемый источник криптоновостей, Crypto News, предсказывает, что стоимость PEPU в 2024 году может достичь $0,016, что ознаменует собой 100%-ный скачок. Более того, известный эксперт отрасли, ClayBro, выдвигает предположение, что к концу текущего года PEPU может достигнуть отметки $0,5572.

Пресейл PEPU осуществляется на официальном сайте Pepe Unchained. В рамках данной кампании доступны для обмена на PEPU такие криптовалюты, как ETH, USDT и BNB, а также есть возможность использования кредитных карт. Кроме того, предусмотрена опция стейкинга, активно работающая в период предпродажи и предоставляющая пассивный доход на уровне 204% годовых. Pepe Unchained прошёл полный аудит у Coinsult и SolidProof, что подтверждает надёжность его смарт-контракта.

С учетом текущих тенденций на крипторынке, Pepe Unchained не только привлек внимание инвесторов, но и создал активное сообщество, заинтересованное в долгосрочной перспективе проекта. Успех пресейла и значительные вложения подтверждают растущий интерес к PEPU, что создаёт устойчивую базу для его будущего роста. Важно отметить, что предсказания аналитиков могут варьироваться, но общее мнение поддерживает уверенность в положительной динамике монет.

Кроме того, наличие нескольких способов приобретения PEPU, включая обмен на другие криптовалюты и кредитные карты, делает доступность проекта широкой и удобной для различных категорий инвесторов. Инновационная модель стейкинга не только привлекает новых пользователей, но и поддерживает интерес текущих держателей токенов, обеспечивая дополнительный источник дохода.