Самая продаваемая модель на местном рынке получила новый вариант внешнего оформления Black Line Special Edition, новую комплектацию F Sport Design и улучшенное оснащение других версий.

Бренд Lexus презентовал обновленную версию кроссовера RX 2025 на американском рынке. Эта модель, которая занимает первое место по продажам в своем сегменте, теперь доступна в новой уникальной комплектации Black Line Special Edition и усовершенствованной медиасистеме с 12-дюймовым экраном.

Отличительной чертой Special Edition являются черные декоративные элементы и стильные 21-дюймовые колесные диски. Интерьер кроссовера оформлен в темных тонах с серой контрастной строчкой. Всего будет выпущено 500 экземпляров данной версии. Кроме того, появилась новая комплектация F Sport Design, доступная только для RX 350 и RX 350h, основанная на Premium. Ее отличия – это черные 21-дюймовые диски и отделка из черного дерева.

Кроссовер обеспечивает выбор из нескольких силовых агрегатов: RX 350 с 2,4-литровым турбомотором на 279 л.с., гибрид RX 350h с мощностью 249 л.с., а также RX 500h F Sport Performance с 371 л.с. Последний вариант RX 450h+ предлагает 308 л.с. с 2,5-литровым мотором и подключаемой гибридной системой. Продажи нового Lexus RX 2025 начнутся в США позже в этом году, цена пока не уточнена.







