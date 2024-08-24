Цена на базовую модель с двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 75 л.с., которая называется просто Polo Vivo, начинается с 14 800 долларов в Южной Африке.

Volkswagen представила обновленную версию хэтчбека Polo Vivo, которая теперь доступна в Южной Африке. У автомобиля обновленный дизайн и усовершенствованные функции, при этом цены остались на прежнем уровне. Базовая модель с 1,4-литровым двигателем мощностью 75 л.с. стоит 14 800 долларов. Далее идет вариант Polo Vivo Life за 16 000 долларов, который оснащен 85-сильным мотором с механической трансмиссией. Модель с 104 л.с. и автоматической коробкой передач продается за 17 800 долларов. На вершине линейки находится Polo Vivo GT с 1,0-литровым двигателем TSI, который развивает 110 л.с. и стоит 20 000 долларов.

Все версии модели оборудованы новой информационно-развлекательной системой с 9-дюймовым экраном и дополнительными функциями безопасности, такими как ESC и контроль давления в шинах. Также впервые в истории модификация предлагает боковые подушки безопасности, которые доступны в комплектации Life и идут в стандартной комплектации для Style и GT. Для базовых и Life комплектаций предусмотрен пакет Black Style, добавляющий черные диски и зеркала. Volkswagen Polo Vivo комплектуется 5-летней гарантией или 150 000 км пробега.



