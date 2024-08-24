В разделе представлены только избранные машины от партнеров «Авито», а процесс выбора и покупки сопровождается поддержкой личного менеджера и бесплатным отчетом «Автотеки».

С 2025 года «Авито Авто» предлагает новый сервис, доступный по всей России. Команда «Авито» анонсировала запуск «Селект», который предназначен для покупки автомобилей у надежных дилеров. Это нововведение направлено на упрощение рынка и улучшение отношений между покупателями и продавцами.

В разделе «Селект» представлены только проверенные автомобили от партнеров платформы. Пользователи могут рассчитывать на поддержку личного менеджера и получить бесплатный отчет «Автотеки» при совершении покупки. Все автомобили имеют фиксированные цены, а любая дополнительная информация указана в объявлениях. Для дилеров предусмотрены выгодные условия: приоритет в публикации объявлений и оплата только за успешные сделки. С помощью сервиса «Селект» клиенты смогут приобрести автомобили у крупных автодилеров в городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и других. В течение двух лет данный сервис планируется сделать доступным по всей территории страны.