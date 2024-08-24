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В Сети появились первые тесты новых флагманов Google — смартфонов линейки Pixel 9
Они могут разочаровать многих — тех, кто уже обзавелся новинками, или кто еще только планирует.

Первые результаты тестирования новейших флагманов от Google могут разочаровать пользователей, уже купивших эти устройства, а также тех, кто только планирует покупку. Производительность новых смартфонов Google Pixel 9 значительно уступает Galaxy S24 и iPhone 15, в то время как объем оперативной памяти составляет всего 13 ГБ вместо 16. Согласно первым тестам, однокристальная система Tensor G4 не может конкурировать с последними чипами Qualcomm и Apple. Процессор Tensor G4 не способен составить конкуренцию Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, установленному в Galaxy S24, и Apple A16 в iPhone 15. То же самое касается графической производительности: в тесте 3DMark WildLife Extreme Pixel 9 показывает на 20% худшие результаты по сравнению с GPU iPhone 15 и примерно вдвое меньше, чем GPU Snapdragon 8 Gen 3. 

Кроме того, стало известно, что 3 ГБ оперативной памяти смартфона выделены для нужд искусственного интеллекта. Эта память заимствуется из имеющихся 16 ГБ и недоступна для других приложений, что означает, что если пользователь редко или не использует функции ИИ, эти 3 ГБ остаются неиспользованными.

Дополнительным недостатком нового Pixel 9 является ограниченная производительность при многозадачности. Пользователи, привычные к плавной работе между приложениями в устройствах с Snapdragon 8 Gen 3 и A16, могут столкнуться с задержками и подтормаживанием. Это заметно, особенно в играх и ресурсозатратных приложениях, где каждая миллисекунда имеет значение.

Некоторые эксперты предположили, что Google делает акцент на интеграцию искусственного интеллекта в своих устройствах, однако текущие результаты показывают, что выполнение обычных задач страдает от этого выбора. Если память для ИИ не задействована, она остается заблокированной, а это ставит под сомнение возможность устройств полностью раскрыть свой потенциал без заметного увеличения оперативной памяти.

Тем не менее, у Pixel 9 есть свои сильные стороны. Пользователи ценят его камеру, которая продолжает демонстрировать высококачественную фотографию и видео. Однако многие могут задаться вопросом, стоит ли жертвовать производительностью ради улучшенной функции ИИ, которая в конечном итоге не обеспечивает ощутимого улучшения пользовательского опыта. Таким образом, дилемма между производительностью и инновациями остается актуальной для пользователей, выбирающих между флагманами на рынке.


#искусственный интеллект #оперативная память #производительность #сравнение #камера #google pixel 9 #tensor g4 #многозадачность #графическая производительность #обновления программного обеспечения
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