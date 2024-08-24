Polaris Dawn станет первой из трёх запланированных миссий в программе Polaris, финансируемой миллиардером-предпринимателем в сфере технологий Джаредом Айзекманом. В рамках этой миссии Айзекман, Скотт «Кидд» Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон отправятся в пятидневное путешествие на орбиту Земли.

Компания SpaceX анонсировала две обновленные капсулы Crew Dragon, которые будут использоваться в миссиях Polaris Dawn и Crew-9. Запуск этих операций запланирован на 26 августа и 24 сентября соответственно.

Миссия Polaris Dawn станет первой из трёх запланированных операций в рамках программы Polaris, финансируемой Джаредом Айзекманом. В ходе этой экспедиции Айзекман, Скотт «Кидд» Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон отправятся в пятидневное путешествие на орбиту Земли. Главным событием станет первый в истории частный выход в открытый космос, во время которого капсула поднимется на высоту до 700 километров — дальше, чем любые пилотируемые полеты после программы Аполлон. Джиллис и Менон станут первыми женщинами, достигнутыми такой высоты.

Crew-9 будет девятой длительной миссией для NASA на Международной космической станции, в которую войдут астронавты, включая Александра Горбунова и троих сотрудников NASA. Возможны изменения в плане, поскольку NASA рассматривает отправку астронавтов Уильямс и Уилмора на Землю с помощью Crew Dragon вместо Starliner из-за возникших рисков.

В рамках миссии Polaris Dawn команда также планирует провести исследования, направленные на изучение воздействия микрогравитации и радиации на человеческий организм. Эти данные могут оказать значительное влияние на будущие долгосрочные космические миссии и открытия в области медицины. Джаред Айзекман, который является не только инициатором программы, но и участником команды, выразил уверенность, что миссии Polaris станут важным шагом в расширении границ человеческой активности в космосе.