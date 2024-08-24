Всего во втором квартале компания поставила покупателям 27 307 автомобилей Xiaomi SU7, выручка с продаж составила 6,4 млрд юаней, а чистый убыток — 1,8 млрд юаней.

Компания Xiaomi активно инвестирует в своих покупателей, предлагая значительные скидки на электромобиль Xiaomi SU7. Согласно финансовому отчету за второй квартал, на каждой проданной машине компания несет убытки почти в 10 000 долларов.

Об этом стало известно из недавних отчетов, опубликованных китайскими СМИ. В отчетный период Xiaomi реализовала 27 307 электроседанов, выручка составила 6,4 миллиарда юаней, а чистый убыток достиг 1,8 миллиарда юаней. Таким образом, средняя цена модели составляет 234 000 юаней (примерно 33 000 долларов), а средние убытки на единицу — около 65 000 юаней (приблизительно 9 100 долларов).

В ответ на активно обсуждаемые потери, генеральный директор Лей Цзунь заявил в Weibo, что производство автомобилей — это сложная задача и успех должен быть значительным. Он подчеркнул, что Xiaomi Auto все еще находится на этапе инвестиций. Президент компании Лу Вейбинг добавил, что пока проект не приносит прибыль из-за низкого объема продаж и высоких вложений, но надеется на улучшение ситуации в будущем.

Будущее Xiaomi в автомобильном сегменте остается неопределенным, и, как признается руководство, необходимо время для формирования устойчивого бизнеса. Вложение значительных ресурсов в этот проект напрямую зависит от доверия покупателей и их заинтересованности в продукции компании. В этом контексте Xiaomi продолжает свою стратегию, надеясь на увеличение спроса в будущем.

В условиях жесткой конкуренции на рынке электромобилей, Xiaomi стремится завоевать доверие покупателей и укрепить свои позиции. Компании необходимо наладить эффективную производственную цепочку и оптимизировать свои расходы, чтобы снизить убытки на каждой единице продукции. Важно отметить, что многие автопроизводители в начале своего пути сталкиваются с похожими трудностями, и Xiaomi не исключение. Однако такие значительные инвестиции в будущее позволят компании создать прочный фундамент для успешного роста.

Кроме того, стратегической целью Xiaomi является внедрение инновационных технологий в свои электромобили, что также требует значительных затрат. Ожидается, что с увеличением объемов производства и внедрением новых решений удастся не только сократить естественные потери, но и повысить общий уровень удовлетворенности клиентов. Простые и удобные для пользователей технологии, комфортабельный интерьер и доступная цена на автомобиле — это то, что может привлечь внимание потребителей.