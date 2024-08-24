С помощью сервиса «Билеты» пользователи смогут покупать билеты в кино, на концерты, а также другие мероприятия.

С запуском сервиса "Билеты" VK стремится расширить свои возможности, превратив социальную сеть не только в площадку для общения, но и в центр культурных событий. Теперь пользователи смогут легко находить и приобретать билеты на разнообразные мероприятия. Кроме того, внедрение нового сервиса позволит организаторам мероприятий эффективно продвигать свои события, а пользователям — оставлять отзывы и делиться впечатлениями.

Оплату билетов можно будет совершать при помощи «Пушкинской карты», банковских карт и Системы быстрых платежей. Список мероприятий предоставляет «Кассир.ру», а кинопрограмму – «Киноплан». За техническую функциональность платформы отвечает Intickets.ru.