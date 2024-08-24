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Yandex Cloud открыла доступ к сервису для хранения, обработки и трансляции видео для бизнеса
С помощью Cloud Video компании смогут, например, встраивать обзоры и отзывы о продуктах на сайты или в веб-приложения, размещать образовательный контент на LMS-платформах, а также проводить онлайн-трансляции на сотни тысяч зрителей.

Yandex Cloud представил сервис, позволяющий хранить, обрабатывать и транслировать видео для бизнеса. Этот сервис, доступный в режиме технического тестирования, предоставляет множество возможностей для компаний. С помощью Cloud Video фирмы могут интегрировать видеообзоры и отзывы о продуктах на свои сайты, размещать образовательные материалы на LMS-платформах и организовывать онлайн-трансляции для широкой аудитории. 

Дополнительно, сервис предлагает мощные инструменты для аналитики, позволяя компаниям отслеживать эффективность видео-контента и анализировать поведение зрителей. Благодаря встроенному машинному обучению, клиентам доступны рекомендации по улучшению качества контента и повышению вовлеченности аудитории. 

Возможности кастомизации интерфейса и настройки параметров видеопотока делают Cloud Video идеальным решением для бизнесов, стремящихся предложить своим клиентам уникальный опыт. Сервис поддерживает различные форматы видео и обеспечивает высокую степень защиты данных, что особенно важно для предприятий, работающих с конфиденциальной информацией.

Одним из основных преимуществ Cloud Video является возможность самостоятельного управления доступом к контенту, что позволяет, например, ограничивать показ видео только для сотрудников компании. К тому же, сервис предоставляет инструменты аналитики, такие как Yandex DataLens, для визуализации статистики просмотров.

Cloud Video поддерживает все известные форматы видеофайлов, предлагает транскодинг для адаптации качества видео в зависимости от скорости интернета пользователя, а также предоставляет функцию автоматического создания субтитров и перевода в реальном времени.

Сервис, разработанный на базе видеоплатформы Яндекса, уже используется в таких продуктах, как Кинопоиск и Маркет, и доступен в ограниченном количестве по запросу.

#машинное обучение #защита данных #yandex cloud #cloud video #yandex datalens #аналитика видео #бизнес-сервис #видеохранение #кастомизация интерфейса #обработка видео
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