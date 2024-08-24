28 августа 2024 года состоится старт продаж нового смартфона Moto G45.

28 августа 2024 года состоится старт продаж нового смартфона Moto G45 компании Motorola, входящей в состав китайской Lenovo.

Moto G45 может похвастаться 6,5-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп дополняет основной модуль, состоящий из двух камер на 50 и 2 Мп. Аппаратная основа устройства — современный SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, предлагающий варианты с 4 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон укомплектован аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Он также предлагает поддержку NFC, защиту от влаги (IP52) и FM-радио. Встроенный боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм аудиопорт делают использование устройства ещё более удобным.

Moto G45 станет доступен в стильных вариантах — синем, красном и зелёном, отделанных экокожей, и доступен по цене 130 долларов за 4/128 ГБ и 155 долларов за 8/128 ГБ.