Ранее сообщалось о прекращении обслуживания «клиентов в запрещённом регионе» с 12 сентября 2024 года из-за введённых санкций со стороны США. Теперь администрация сервиса провела рассылку с важными уточнениями.

Важные изменения в политике сервиса Miro оказали значительное влияние на пользователей из России и Белоруссии. Напомним, что компания прекратила предоставление услуг в этом регионе в марте 2022 года. Однако, несмотря на ранее объявленное отключение платных аккаунтов с 12 сентября 2024 года, Miro решила сохранить бесплатные подписки для своих пользователей.

Благодаря консультациям с международными экспертами в области торговли, команда Miro подтвердила возможность продолжать поддержку бесплатных аккаунтов в данных странах. Это решение дает пользователям шанс и дальше использовать функционал сервиса, не испытывая финансовых затруднений.

Тем временем на фоне ограничений в работе Miro в России была запущена аналогичная платформа – «VK Доска». Этот сервис позволяет легко мигрировать данные из существующих аккаунтов Miro, предлагая пользователям комфортный и доступный способ организации рабочего процесса.

Таким образом, несмотря на внешний контекст, пользователи Miro могут продолжать использовать бесплатные возможности платформы, что является важным шагом к поддержанию их рабочей активности.