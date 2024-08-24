Американцы избавились почти от всех своих акций Мосбиржи на фоне выдачи управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) лицензии на сворачивание операций с ней, а также выход из ценных бумаг. Поначалу было объявлено, что действовать лицензия будет до 13 августа, но затем ее продлили на два месяца.

Американская инвестиционная компания Capital Group сократила свою долю в Московской бирже с 5,01% до 0,064%. Это значительное сокращение произошло 8 августа. Данная ситуация стала следствием санкций со стороны США.

Продление лицензии стало ключевым моментом для Capital Group, позволив компании адаптироваться к меняющейся финансовой среде и продолжить свои инвестиции на российском рынке. В условиях неопределенности, вызванной экономическими санкциями и политическими факторами, наличие четкой правовой основы обеспечивало компании необходимую стабильность для планирования своих дальнейших действий.

Поскольку срок действия лицензии был продлен до 13 октября, Capital Group активно анализировала текущие риски и возможности, стремясь максимально использовать предоставленные условия. Это время также стало для них возможностью пересмотреть свои стратегии, исходя из изменений в глобальной экономике и положений международного финансового регулирования.

Лицензия от OFAC не только открыла двери для возобновления операций с Мосбиржей, но и укрепила уверенность инвесторов в том, что Capital Group будет действовать в соответствии с законодательством, что в свою очередь может привлечь дополнительные инвестиции. Таким образом, сотрудничество с российским рынком продолжает оставаться актуальным и перспективным направлением для инвестиционных стратегий компании, что подчеркивает их готовность к гибким решениям в сложной экономической конъюнктуре.

Помимо Capital Group, в числе зарубежных акционеров Московской биржи находятся такие компании, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и State Street Bank & Trust Company, каждая из которых владеет 5,3%. Стоит отметить, что ранее многие эксперты высказывали скептицизм относительно исхода западных инвесторов из капитала российской биржи.