Минфин, Минэкономразвития и Центробанк готовят соответствующие предложения, а вопрос вышел «на уровень первых лиц».

Российские власти предпринимают активные шаги для снижения уровня потребительского кредитования, которое продолжает возрастать, что становится причиной беспокойства. Министерство финансов, Министерство экономического развития и Центробанк разработали новые предложения, данная тема обсуждается на высоком уровне. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в правительстве.

Одним из возможных решений может стать увеличение сроков оформления кредитов, чтобы исключить возможность получения займа в сжатые сроки. Также обсуждается ужесточение условий выдачи кредитов, исходя из показателя долговой нагрузки заемщиков.

Хотя конкретные предложения еще не представлены взвешенно, обсуждения планируются на совещании у президента. Эксперты, такие как Тимур Аймалетдинов из НАФИ, полагают, что замедление процесса выдачи кредитов может положительно повлиять на поведение заемщиков, которые часто принимают финансовые решения, не обдумав их.

Центробанк также уже принимает меры по сдерживанию потребительского кредитования, включая повышение ключевой ставки, что направлено на создание сбалансированной кредитной политики.