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Финансовый портфель
Импортные товары могут подорожать на 10% из-за проблем с поставками из Китая, пишет «Коммерсантъ»
Все больше поставщиков готовы отправлять груз только в ту страну, из которой пришел платеж. При этом из-за постепенного отказа китайских банков сотрудничать с российскими контрагентами, что связано с угрозой санкций США, импортеры вынуждены искать сложные схемы для перевода денег, в том числе с использованием третьих стран.

Импортные товары могут подорожать на 10% вследствие новых сложностей с поставками из Китая. Участники рынка сообщают, что все больше поставщиков готовы отправлять грузы только в те страны, из которых приходит платеж. КНР постепенно ограничивает сотрудничество с российскими контрагентами из-за угрозы американских санкций, что ведет к необходимости использовать сложные схемы оплаты через третьи страны.

Таким образом, современный рынок становится всё более запутанным, и участники вынуждены искать обходные пути для осуществления коммерческих операций. Параллельные схемы поставок с использованием таких стран, как Лаос и Иран, становятся привычным явлением, позволяя обходить жесткие экономические ограничения. Каждая сделка требует всё больше времени и усилий, что, в свою очередь, ведёт к увеличению цен и снижению предсказуемости бизнеса.

Китайские экспортёры, находясь под давлением санкций, проявляют креативность, подбирая конфигурации, которые позволяют им оставаться в рамках закона, одновременно не теряя прибыль. Увеличение издержек в диапазоне 5-30% оказывает серьезное влияние на конечного потребителя, и это явно отразится на ценах. Важно отметить, что даже в условиях нестабильности и неопределенности некоторые рынки находят способ адаптироваться и выживать. Ассоциация «Российские автодилеры» предсказывает, что увеличение цен на новые автомобили из Китая станет лишь подтверждением глубокой взаимозависимости глобальной экономики, в которой каждое решение может иметь неожиданное влияние на широкий спектр отраслей.

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует обсудить вопросы платежей с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, однако предыдущие переговоры не принесли результатов.

#иран #михаил мишустин #лаос #американские санкции #ассоциация «российские автодилеры» #креативность китайских экспортёров #параллельные схемы поставок #подорожание импортных товаров #сложности с поставками из китая #увеличение издержек
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