Имя Vanquish не используется для серийных машин Aston Martin с 2018 года, в котором на смену тогдашнему гранд-туреру пришёл DBS Superleggera (в настоящее время он просто DBS). Судя по всему, со сменой генераций компания решила в очередной раз обновить номенклатуру, как уже неоднократно делала в недалёком прошлом. Напомним, первый в этом столетии DBS V12 выпустили в 2007 году на замену Vanquish первого поколения, а в 2012-м он уступил место второму Vanquish.

Aston Martin вновь возвращает легендарное имя Vanquish, запускает тизерную кампанию, демонстрируя работу нового битурбированного двигателя V12. На официальном сайте бренда опубликован видеоролик, в котором слышен мощный звук будущей модели, а в социальных сетях звучит загадочная фраза: «ALL WILL BE VANQUISHED».

Последний раз название Vanquish использовалось в 2018 году, когда на смену ему пришел DBS Superleggera. Исторически, Aston Martin часто обновляет свою номенклатуру, и теперь, возможно, мы наблюдаем новую эру для этого культового имени. Согласно информации, в 2019 году был представлен концепт Vanquish Vision, который предполагал использование V6, но из-за финансовых трудностей компания изменила курс, выбрав мощный четырехлитровый V8 от Mercedes-AMG.

Лично я считаю, что такая перемена в концепции может значительно изменить восприятие модели на рынке. С учетом того, что Aston Martin всегда была ассоциирована с элегантностью и высокими показателями комфорта, новый Vanquish, если он станет традиционным переднемоторным гранд-турером, может привлечь более широкую аудиторию.

Вместо экстремальных производительных характеристик, акцент, вероятно, будет сделан на плавность хода, качество материалов и технологичность. Возможно, автопроизводитель решит внедрить инновационные решения, сохраняя при этом тот характерный стиль, за который его ценят. Эта новая итерация Vanquish может стать воплощением идеала круизирования с комфортом на длинные дистанции, сохраняя при этом мощь и престиж.

Кроме того, переход к переднемоторной компоновке обещает быть интересным с точки зрения дизайна и аэродинамики. Обеспечив лучший баланс и устойчивость на дороге, Aston Martin может снова задать новые стандарты в классе гранд-туреров, удерживая свою репутацию, как создателя автомобилей, которые в равной мере впечатляют как на треке, так и на дорогах общего пользования.